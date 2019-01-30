Безработную волгоградку задержали по подозрению в сутенерстве





Полиция задержала 35-летнюю неработающую жительницу Кировского района по подозрению в организации занятия проституцией. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, установлено, что женщина разместила в сети интернет объявление о наборе женщин в сферу услуг, а также свои контактные данные для связи с клиентами. Для оказания услуг интимного характера организатор сняла квартиру в Центральном районе Волгограда, приняла на работу троих 30-летних жительниц региона и установила для клиентов оплату в сумме 3000 рублей за час.

Подозреваемая, пять лет назад судимая за аналогичное преступление, созналась в содеянном. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ст. 241 УК РФ – "Организация занятия проституцией". Ей грозит до 5 лет лишения свободы. Мера пресечения избирается. В отношении одной из девушек, оказывавшей услуги интимного характера, составлен административный протокол.







