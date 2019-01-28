Происшествия 28.01.2019 21:59
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28.01.2019 21:59
Сегодня около 12.30 в Новониколаевском районе на трассе «Москва-Волгоград» при столкновении двух машин погиб один из водителей. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, мужчина скончался до приезда бригады «Скорой помощи». 52-летний мужчина, находившийся за рулем второго авто, и 78-летняя пассажирка получили черепно-мозговые травмы.
Авария произошла в районе села Фоминка Новониколаевского района. Пострадавшие госпитализированы в Урюпинскую ЦРБ.
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