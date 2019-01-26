Газетный киоск

В Саратовской области около 40 человек пострадали при взрыве газа в кафе

Газетный киоск 26.01.2019 21:54
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26.01.2019 21:54


САРАТОВ, 26 января. /ТАСС/. Четырнадцать человек, по последним данным, госпитализированы после взрыва в кафе «Рандеву» в населенном пункте Лысые Горы Саратовской области, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе минздрава региона.
"14 госпитализированы, из них двое детей. Шесть человек - все взрослые - в тяжелом состоянии", - сказали в пресс-службе. По уточненным данным,  в заведении взорвался газовый баллон. 
Ранее сообщалось, что в результате взрыва в кафе "Рандеву" в населенном пункте Лысые Горы травмы различной степени тяжести с ожогами от 2% до 90% тела получили около 40 человек, в том числе двое детей. По данным МЧС, после взрыва возник пожар на площади 5 кв. м, в настоящее время открытое горение ликвидировано. По предварительной информации, в момент происшествия в кафе посетители отмечали день рождения. Следственные органы начали проверку по факту происшествия. По версии МЧС, причиной взрыва в кафе стало нарушение техники безопасности.
Поселок городского типа Лысые Горы расположен в Саратовской области, в 78 км к западу от областного центра, на берегу реки Медведица. Образует одноименное Лысогорское муниципальное образование со статусом городского поселения как единственный населенный пункт в его составе. В поселке проживают около 7 тыс. человек.

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