В Волгограде серийному автовору смягчили наказание





Жителю Волгограда, который ранее уже был судим, смягчили наказание за серию краж из автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, вместо 2 лет лишения свободы в колонии строгого режима он проведет 1 год и 10 месяцев в колонии-поселении. Также ему зачтен срок пребывания под стражей.

Следствием и судом установлено, что кражи он совершил в январе 2018 года в Краснооктябрьском районе Волгограда. Мужчина похитил из автомобиля «ВАЗ 21144» две акустические колонки «Hertz DBX 250.1», электрический компрессор «STARWIND CC-220», пластиковый ящик с автомобильными ключами, причинив ущерб владельцу на 6 000 рублей.

Через три дня он тайно похитил из автомобиля марки «LADA GRANTA» автомобильную магнитолу стоимостью 10 000 рублей. А затем из автомобильного прицепа «KORIDA-TECH 050105» украл тент и дуги на общую сумму 5 000 рублей.

Его задержали в феврале при попытки хищения из машины «ВАЗ 21074» автомобильной магнитолы «Sony CDX-R3350EE» стоимостью 3200 рублей. В суде автовор свою вину признал полностью и раскаялся.

Приговор районного суда обжаловал адвокат, посчитав назначенное наказание несправедливым и чрезмерно суровым. Его подзащитный активно сотрудничал со следствием и полностью возместил пострадавшим причиненный ущерб. Апелляционная инстанция посчитала, что приговор подлежит изменению в связи с неправильным применением уголовного закона. Известно, что ранее осужденный наказание в колонии не отбывал, его приговаривали к обязательным работам.



