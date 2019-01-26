В Волгограде серийному автовору смягчили наказание

Расследования 26.01.2019 19:35
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26.01.2019 19:35
Жителю Волгограда, который ранее уже был судим, смягчили наказание за серию краж из автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, вместо 2 лет лишения свободы в колонии строгого режима он проведет 1 год и 10 месяцев в колонии-поселении. Также ему зачтен срок пребывания под стражей.
Следствием и судом установлено, что кражи он совершил в январе 2018 года в Краснооктябрьском районе Волгограда. Мужчина похитил из автомобиля «ВАЗ 21144» две акустические колонки «Hertz DBX 250.1», электрический компрессор «STARWIND CC-220», пластиковый ящик с автомобильными ключами, причинив ущерб владельцу на 6 000 рублей.
Через три дня он тайно похитил из автомобиля марки «LADA GRANTA» автомобильную магнитолу стоимостью 10 000 рублей. А затем из автомобильного прицепа «KORIDA-TECH 050105» украл тент и дуги на общую сумму 5 000 рублей.
Его задержали в феврале при попытки хищения из машины «ВАЗ 21074» автомобильной магнитолы «Sony CDX-R3350EE» стоимостью 3200 рублей. В суде автовор свою вину признал полностью и раскаялся.
Приговор районного суда обжаловал адвокат, посчитав назначенное наказание несправедливым и чрезмерно суровым. Его подзащитный активно сотрудничал со следствием и полностью возместил пострадавшим причиненный ущерб. Апелляционная инстанция посчитала, что приговор подлежит изменению в связи с неправильным применением уголовного закона. Известно, что ранее осужденный наказание в колонии не отбывал, его приговаривали к обязательным работам.
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