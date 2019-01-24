Политика

Старый новый лидер волгоградского реготделения "ЕР" вступил в полномочия

Политика 24.01.2019 13:13
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24.01.2019 13:13


Сергей Горняков сегодня вновь избран секретарем волгоградского регионального отделения "Единой России". Как передает корр. ИА "Высота 102", за него проголосовало 169 делегатов партийной конференции. Владлен Колесников, чью кандидатуру также выдвинули на голосование, заручился поддержкой 18 человек. Всего было выдано 188 бюллетеней, из них один был признан недействительным.
В начале конференции Горняков выступил перед однопартийцами с воодушевляющей речью. Он напомним про ответственные выборы, которые грядут в сентябре этого года. Напомним, жителям региона осенью предстоит избрать губернатора и депутатов Волгоградской областной думы нового созыва. Крупные муниципальные кампании пройдут в Урюпинске и Фролово, где обновятся составы местных представительных собраний. Горняков призвал коллег избавиться от иллюзий и плотно работать с избирателями, от которых партийцы должны быть, по его словам, на расстоянии вытянутой руки.

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