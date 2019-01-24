Политика 24.01.2019 13:13
4901 8
24.01.2019 13:13
Сергей Горняков сегодня вновь избран секретарем волгоградского регионального отделения "Единой России". Как передает корр. ИА "Высота 102", за него проголосовало 169 делегатов партийной конференции. Владлен Колесников, чью кандидатуру также выдвинули на голосование, заручился поддержкой 18 человек. Всего было выдано 188 бюллетеней, из них один был признан недействительным.
В начале конференции Горняков выступил перед однопартийцами с воодушевляющей речью. Он напомним про ответственные выборы, которые грядут в сентябре этого года. Напомним, жителям региона осенью предстоит избрать губернатора и депутатов Волгоградской областной думы нового созыва. Крупные муниципальные кампании пройдут в Урюпинске и Фролово, где обновятся составы местных представительных собраний. Горняков призвал коллег избавиться от иллюзий и плотно работать с избирателями, от которых партийцы должны быть, по его словам, на расстоянии вытянутой руки.
Реклама
Популярное по теме
01.01.2019 11:07
34430 0
29.12.2018 13:36
22268 1
22.01.2019 11:16
11174 18
Вице-губернатор Волгоградской области Владимир Шкарин вошел в политсовет партии власти24.01.2019 13:18
Руководство «Единой России» в Волгоградской области полным составом ушло в отставку24.01.2019 12:22
Депутата Волгоградской облдумы снова вызвали на комиссию по этике23.01.2019 09:30
Лидер ЛДПР в Волгоградской области оставил «с носом» экс-депутата Воробьева22.01.2019 11:16
В Волгоград экс-руководитель департамента ЖКХ и ТЭК спустя 4 года вернулся на прежнее место21.01.2019 12:35
Сергей Миронов определился с новым лидером Волгоградского реготделения «Справедливой России»19.01.2019 12:13
Коммунист-депутат Госдумы разбушевался и "объявил войну" главному единоросу Волгоградской области11.01.2019 08:25
Мэрия Волгограда продлила набор претендентов в кадровый резерв10.01.2019 17:45
Волгоградские цицероны: ТОП-10 пламенных речей01.01.2019 11:07
Замгубернатора Волгоградской области по социальным вопросам покинула кабинет на пр. Ленина29.12.2018 13:36
Волгоградских единороссов «из-под палки» отправляют учиться в Высшую партийную школу26.12.2018 16:00
Депутат Госдумы от Волгоградской области Плотников знает, как поднять рейтинг «Единой России»26.12.2018 14:56
В Волгограде единороссы назвали дату досрочного сложения полномочий регионального лидера партии26.12.2018 12:15
Мэрия Волгограда ищет таланты для включения в кадровый резерв24.12.2018 11:15
В Волгограде на Мамаевом кургане хотят установить памятник Сталину22.12.2018 15:08
Реклама