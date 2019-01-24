Расследования 24.01.2019 11:15
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24.01.2019 11:15
Житель Палласовки предстанет перед судом за попытку дачи взятки старшему судебному приставу района. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по региону, передача денег происходила под контролем оперативных сотрудников территориального подразделения МВД и УФСБ России по Волгоградской области.
По данным следствия, начиная с 2010 года в производстве районного отдела судебных приставов находились исполнительные документы о взыскании с местного жителя алиментов на содержание его ребенка. Сумма его задолженности перед дочерью на сегодняшний день составляет более 350 тысяч рублей. Вместо того что бы погасить сумму начисленных алиментов, мужчина решил «договориться» с приставами. За прекращение исполнительного производства он предложил взятку в размере 11 тысяч рублей начальнику отдела службы судебных приставов, который немедленно сообщил в полицию о поступившем ему коррупционном предложении. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру района для утверждения обвинительного.
На стадии расследования свою вину в содеянном обвиняемый полностью признал и написал явку с повинной.
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