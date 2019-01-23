Общество

Миллиардер заплатит миллион за покрашенные автомобили около стадиона «Волгоград Арена»

Общество 23.01.2019 21:09
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23.01.2019 21:09


Почти 1 миллион рублей заплатит по решению арбитражного суда Волгоградской области генподрядчик строительства стадиона «Волгоград Арена» - АО «Стройтрансгаз» -  за испорченные краской два люксовых автомобиля. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы арбитражного суда, резонансная история произошла в октябре 2017 года, когда в результате покрасочных работ, которые производились на строящемся стадионе, были испорчены брызгами два дорогостоящих автомобиля, принадлежащих ООО «Ломбард Руно». В фирме подсчитали, что восстановительный ремонт автомобиля BMW 525D обошелся в 246 тысяч рублей, автомобиля BMW Х6 – в 535 тысяч рублей. Кроме того, еще в 201 тысячу рублей была оценена утрата товарной стоимости.
Судебное заседание длилось более полугода. Первоначально ответчиками выступали облкомимущество и ФГУП «Спорт-Инжиниринг». Затем в качестве соответчиков были привлечены АО «Стройтрансгаз», а также две фирмы «Альтаир» и «Мидов». В конце прошлого года к разрешению спора подключилось Нижне-Волжское управление Ростехнадзора. В результате суд решил взыскать миллион рублей причиненного ущерба именно с генподрядчика строительства стадиона «Волгоград Арена» - структуры известного миллиардера Геннадия Тимченко. 
Напомним, история с «принудительной» покраской авто вызвала широкий общественный резонанс. Волгоградцы жаловались, что на припаркованных в центре города автомобилях появились капли краски. В частности, такие случаи фиксировались на улицах Батальонная, Чуйкова, проспекте Ленина. Среди пострадавших был, например, волгоградский бизнесмен Андрей Куприков, который рассказал, что в автомастерской лишь чудом удалось «отмыть» его новенький «Лексус» от брызг краски. Между тем, в АО «Стройтрансгаз» предупреждали о проведении работ по покраске металлоконструкций стадиона, заверяя, что эта краска – безвредна и безопасна для человека. Но, вероятно, она оказалась не такой уж и безвредной для автомобилей. Назначенная в рамках дела химическая экспертиза показала, что автомобили были испорчены именно той краской, которая использовалась при проведении отделочных работ на спортивном объекте.
Решение суда не вступило в законную силу. 

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