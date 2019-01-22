В Волгограде вынесли приговор участнику жестокой драки

Но мужчина был осужден за другую драку, в которой, как выяснил суд, он участвовал. Осужденный с другим неизвестным мужчиной дождался в подъезде потерпевшего и ударил несколько раз его обрезком трубы. По данным следствия, преступление планировалось заранее.
Происшествия 22.01.2019 16:13
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22.01.2019 16:13
Четыре с половиной года в колонии строгого режима теперь проведет житель Тракторозаводского района. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в пресс-службе Тракторозаводского районного суда, мужчина осужден за причинение тяжкого вреда здоровью.
По данным предварительным следствия, еще в сентябре 2017 года на почве личной неприязни мужчина избил своего знакомого прямо на лестничной клетке. Подозреваемого не смутило, что пострадавший упал. Он попросту начал добивать его ногами и руками. Как показала медицинская экспертиза, пострадавший получил тяжкий вред здоровью: серьезную травму головы. При этом суд выяснил о непричастности подозреваемого к этой драке и оправдал его по данному делу.
Но мужчина был осужден за другую драку, в которой, как выяснил суд, он участвовал. Осужденный с другим неизвестным мужчиной дождался в подъезде потерпевшего и ударил несколько раз его обрезком трубы. По данным следствия, преступление планировалось заранее.
Но мужчина был осужден за другую драку, в которой, как выяснил суд, он участвовал. Осужденный с другим неизвестным мужчиной дождался в подъезде потерпевшего и ударил несколько раз его обрезком трубы. По данным следствия, преступление планировалось заранее.
Осужденный вину не признал. Приговор пока в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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