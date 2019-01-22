Экология

В Волгоградской области на вывоз мусора брошены силы районов и муниципалитетов

Экология 22.01.2019 15:13
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22.01.2019 15:13


На борьбу с мусорным коллапсом, с которым не смог справиться региональный оператор, в Волгоградской области брошены силы районных и муниципальных служб, сообщает ИА "Высота 102". О том, как идет вывоз отходов в Городище сегодня журналистам рассказал глава района Эдуард Кривов. По его словам, с начала года на территории Городищенского района сложилась сложная ситуация с вывозом мусора. В настоящее время в районе создана единая диспетчерская служба, которая регулярно отслеживает ситуацию.
"Ежедневно сотрудники районной администрации выезжают вместе со специалистами сельских поселений, городских поселений и мониторят ситуацию с площадками, вывозом, соблюдением графиков. И, естественно, были привлечены два муниципальных предприятия, которые оказывают содействие региональному оператору. Также привлечена коммерческая организация, которая оказывает содействие в вывозе коммунальных отходов", - сообщил Кривов. Глава администрации отметил, что проблемные точки еще остаются. "На этой неделе планируем все болевые моменты закрыть и перейти уже к плановой, системной работе по вывозу мусора", - заявил он.
В свою очередь врио гендиректора ООО "Управление отходами-Волгоград" Алексей Савенков заявил журналистам, что на данный момент ситуация с вывозом ТКО в регионе стабилизируется. "Мы принимаем максимальные усилия для минимизации неудобств для жителей", - заявил он. Регоператор подтвердил, что заключил договоры на вывоз мусора с муниципальными и коммерческими службами. "Мы сейчас строим графики, чтобы максимально охватить полностью всю область", - заявил Савенков. 
Напомним, что накануне губернатор поручил до 1 февраля принять исчерпывающие меры для стабилизации работы по обращению с ТКО, до 15 февраля — полностью организовать логистику. К этому же сроку — представить предложения по дальнейшему повышению качества работы регоператора, опираясь, прежде всего, на обращения жителей. Главам муниципальных образований была поставлена задача при необходимости оказывать содействие регоператору в решении текущих проблем по обращению с ТКО — исключительно за счет средств самой компании. Глава региона обратил внимание и на защиту прав населения: перерасчет платы за вывоз мусора должен быть произведен в сторону уменьшения исходя из реальных объемов и качества оказанной услуги. 
Отметим, что ООО "Управление отходами-Волгоград" получило статус регоператора в сфере обращения с ТКО 6 августа 2018 года. На подготовку работы в регионе у компании было 5 месяцев. Однако начало 2019 года ознаменовалось мусорным коллапсом. Регоператор признал просчеты с логистикой и недостаточным количеством закупленного оборудования. 

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