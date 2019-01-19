Сергей Миронов определился с новым лидером Волгоградского реготделения «Справедливой России»





Председатель «Справедливой России» рекомендовал назначить лидером Волгоградского реготеделения партии Дмитрия Калашникова. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение президиума Центрального совета политической силы за подписью Сергея Миронова. Документ направлен в совет реготделения «СР». Контроль за исполнением решения возложен на руководителя Центрального аппарата партии.

По сведениям информагентства из Волгоградского регионального отделения «Справедливой России», дата проведения конференции будет определена в ближайшие дни.

Напомним, депутат Волгоградской областной думы Дмитрий Калашников был назначен временно исполняющим председателя реготделения «СР» в январе 2018 года. Прежний руководитель регионального совета, экс-депутат Госдумы партии Олег Михеев, напомним, находится в федеральном розыске и является подсудимым по уголовному делу о многомиллионном мошенничестве.