ВТБ финансирует ГК «Зерно Заволжья» в размере 1 млрд рублей

Экономика 18.01.2019 16:18
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18.01.2019 16:18
ВТБ установил ГК «Зерно Заволжья» кредитный лимит в размере 1 млрд рублей для обеспечения текущей деятельности и финансирования капитальных вложений. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, часть средств предоставляется на льготных условиях в рамках совместной с Министерством сельского хозяйства РФ программы.
Предприятие, в частности, намерено реализовать проект по строительству двух элеваторов для хранения и реализации зерна, а также расширить собственные территории для посева зерновых, масличных и технических культур.
Владимир Русаев, управляющий банка ВТБ в Волгоградской области, отметил:«АПК – одна из ключевых для нас отраслей. Мы уверены, что поддержка ВТБ будет содействовать увеличению объемов производимой продукции и экспортных поставок ГК «Зерно Заволжья» в страны ближнего и дальнего зарубежья».
Генеральный директор ООО «Торговый Дом «Зерно Заволжья» (входит в ГК «Зерно Заволжья») Рашид Карсаков прокомментировал: «Мы заинтересованы в привлечении доступных банковских ресурсов для реализации масштабных планов развития группы. Сотрудничество с банком ВТБ, предложившим эффективные финансовые решения задач компании, позволит нам в полной мере осуществить наш инфраструктурный проект и увеличить объемы реализуемой продукции».
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