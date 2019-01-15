Политика

Не видно-не слышно: В КПРФ отметили медиа-пассивность лидера волгоградских коммунистов

Политика 15.01.2019 13:05
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15.01.2019 13:05


Тамара Головачева оказалась в десятке аутсайдеров рейтинга медиа-активности первых секретарей региональных отделений КПРФ в российских субъектах за 2018 год. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, опубликованное на сайте общероссийской коммунистической партии Российской Федерации, Тамара Головачева заняла по этому показателю 77-е место среди 85-и своих коллег. Так, в прошлом году имя первого секретаря Сталинградского обкома упоминалось лишь в 69 публикациях, медиаиндекс составил 241, охват аудитории – 0,6 миллиона человек, показатель цитируемости – 32. Например, лидеру рейтинга – Сергей Левченко – первому секретарю Иркутского отделения КПРФ – было посвящено 43827 сообщений, медиаиндекс – 43827, охват аудитории – 1341 миллион человек, цитируемость – 16535.
Напомним, Тамара Головачева не первый раз подвергается критике за отсутствие активной деятельности волгоградских коммунистов. Так, руководство регионального отделения КПРФ даже не смогло воспользоваться недовольством волгоградцев пенсионной реформой, в результате прошедшие в прошлом году акции оказались немногочисленными. В конце прошлого года выборы первого секретаря обкома КПРФ, должность которого в конечном итоге заняла Тамара Головачева,  не обошлись без скандала. Так, некоторые однопартийцы обвинили Тамару Головачеву в безынициативности и даже предательстве.

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