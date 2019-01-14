Расследования

Глава сельского поселения Волгоградской области "благоустроила" личный бюджет

Расследования 14.01.2019 16:15
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14.01.2019 16:15


Бывшая глава одного из сельских поселений Чернышковского района области обвиняется  в хищении чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК России по региону, женщина похитила бюджетных средств на более 90 тысяч рублей.
По данным следствия, с июля 2016 года до сентября 2018 года обвиняемая заключила с индивидуальным предпринимателем три фиктивных муниципальных контракта по благоустройству хуторов. При этом жители хуторов "благоустройства" и не заметили, а несколько сотен тысяч рублей из бюджета пропали. 
Свою вину в содеянном обвиняемая полностью отрицает. Но решит все суд, который женщина будет ожидать под домашним арестом.

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