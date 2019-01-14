



Следственными органами СК РФ проводится проверка по факту гибели 36-летнего жителя Камышина от отравления угарным газом. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, по предварительным данным, семейная пара накануне вечером отравилась угарным газом, скопившимся в частном доме из-за неправильной эксплуатации газовой колонки. 39-летняя женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Следователи совместно с газовиками уже установили, что в нарушение всех норм безопасности, дымоход был заложен ветошью. Кроме того, датчик тяги был принудительно отсоединен от газового нагревателя.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



