



В Краснооктябрьском районе Волгограда мошенники несколько раз продали квартиру умершей 84-летней жительницы. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, в 2016 году после смерти одинокой пенсионерки двухкомнатная квартира должна была перейти в муниципальную собственность.

Но мошенники переоформили ее на несуществующего сына умершей женщины. При этом мужчина, на которого оформили жилье, и не подозревал об этом. Узнал, что у него есть «двушка» в Краснооктябрьском районе лишь когда по почте пришел налог на жилье.

За это время мошенники умудрились несколько раз перепродать квартиру, «заработав» на этом около 2 миллионов рублей.