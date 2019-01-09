Общество

Жители Волгоградской области отказываются от газификации из-за дороговизны

Общество 09.01.2019 13:03
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09.01.2019 13:03


Высокая стоимость подключения к газу – одна из причин низкого уровня газификации в тех населенных пунктах, куда пришло голубое топливо. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на акт КСП Волгоградской области, проверившей процесс газификации в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий».
Как следует из акта проверки, в 2017-2018 годах в Волгоградской области было газифицировано порядка 800 домовладений в 4 населенных пунктах 3 муниципальных районах региона (это хутора  Нижнеосиноский и Верхнесолоновский Суровикинского муниципального района, хутор Попов Урюпинского муниципального района и село Курнаевка Старополтавского муниципального района). Однако уровень газификации в разрезе каждого из этих населенных пунктов так и не достиг 100-процентной отметки. В частности, в хуторе Нижнеосиновский Суровикинского района он составил около 70% от плана в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий», в хуторе Попов Урюпинского района – всего 60%, в селе Курнаевка Старополтавского района – 59%, в хуторе Верхнесолоновский Суровикинского района на весну прошлого года – более 60%. Основными причинами неподключения домовладений к газоснабжению в данных населенных пунктах являются низкая платежеспособность населения, продолжительный срок оформления документов, а также поздний ввод объектов газификации в эксплуатацию, сделали вывод в контрольно-счетной палате. Так, например, из 11 домовладений, подлежащих газификации в хуторе Грудне-Ермаки Новониколаевского муниципального района, по состоянию на осень прошлого года были готовы к приему газа только 3 домовладения. Причиной неподключения остальных домовладений в КСП назвали низкую платежеспособность населения. Таким образом, после пуска газа уровень газификации домовладений х. Грудне-Ермаки Новониколаевского муниципального района составит всего около 27%. 
Такая же печальная ситуация и в поселке Пятиморск Калачевского района. Из 36 квартир домов №1 и 3 по ул. Майской, находящихся в двух жилых домах, газ подключен только к одной квартире. Еще на одну квартиру оформляется проектная документация. Жители отказываются проводить подключение по причине отсутствия денежных средств. В домах в основном проживают пенсионеры, а стоимость подключения составляет около 120-130 тыс. руб. с учетом расходов на проведение отопления. При этом необходимость строительства надземного газопровода к этим домам в администрации Калачевского района поясняли безопасностью, чтобы исключить использование населением газовых баллонов. Но в итоге газификация оказалась попросту не нужна местным жителям. 
Фото сайта администрации Волгоградской области. 

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