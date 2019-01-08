Волгоградец украл из магазина 210 упаковок жвачки и попал за решетку





Более 200 упаковок жевательной резинки с различными вкусами открыто похитил с прилавка магазина в Ворошиловском районе житель Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное постановление облсуда, за грабеж, а также ранее совершенную кражу мужчина проведет в колонии-поселении 1 год и 7 месяцев. Также он должен выплатить штраф в сумме 8000 рублей. Осужденный настаивал на условном наказании, но апелляционная инстанция посчитала, что его исправление возможно только в изоляции от общества.

По материалам дела, мужчина зашел в магазин крупной сетевой компании и похитил с торгового стеллажа 60 упаковок жевательной резинки «ORBIT» со вкусом освежающего цитруса, 30 упаковок жевательной резинки «DIROL» со вкусом фруктов, 60 упаковок жевательной резинки «DIROL» ягодный морс, 30 упаковок жевательной резинки «ECLIPS» ледяная свежесть и 30 упаковок жевательной резинки «LUCKY DAYS» клубника-банан. Ущерб составил более 2,4 тысячи рублей. Свою «добычу» мужчина спрятал в сумку и направился к выходу. Сотрудники магазина попытались остановить грабителя, но он скрылся с похищенным товаром. Позже его задержали.

Мужчина признал свою вину, возместил имущественный ущерб. Известно, что по месту жительства он характеризуется отрицательно, состоит на учете у врача-нарколога.



