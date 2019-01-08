Расследования

Волгоградец украл из магазина 210 упаковок жвачки и попал за решетку

Расследования 08.01.2019 19:25
501 0
08.01.2019 19:25


Более 200 упаковок жевательной резинки с различными вкусами открыто похитил с прилавка магазина в Ворошиловском районе житель Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное постановление облсуда, за грабеж, а также ранее совершенную кражу мужчина проведет в колонии-поселении 1 год и 7 месяцев. Также он должен выплатить штраф в сумме 8000 рублей. Осужденный настаивал на условном наказании, но апелляционная инстанция посчитала, что его исправление возможно только в изоляции от общества.
По материалам дела, мужчина зашел в магазин крупной сетевой компании и похитил с торгового стеллажа 60 упаковок жевательной резинки «ORBIT» со вкусом освежающего цитруса, 30 упаковок жевательной резинки «DIROL» со вкусом фруктов, 60 упаковок жевательной резинки «DIROL» ягодный морс, 30 упаковок жевательной резинки «ECLIPS» ледяная свежесть и 30 упаковок жевательной резинки «LUCKY DAYS» клубника-банан. Ущерб составил более 2,4 тысячи рублей. Свою «добычу» мужчина спрятал в сумку и направился к выходу. Сотрудники магазина попытались остановить грабителя, но он скрылся с похищенным товаром. Позже его задержали.
Мужчина признал свою вину, возместил имущественный ущерб. Известно, что по месту жительства он характеризуется отрицательно, состоит на учете у врача-нарколога.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома и офиса (8442) 27-06-74

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Квартиры с ремонтом от застройщика в ЖК Grand Avenue
Популярное по теме
В Волгоградской области чиновников уличили в невыполнении поручения президента
27.12.2018 16:13
14987 13
«Расстрелять, что ли?»: Волгоградский облсуд оставил в силе приговор кикбоксеру Владимиру Поташкину и его друзьям
25.12.2018 11:57
21657 16
Бастрыкин поручил СУ СКР по Волгоградской области пересмотреть дело погибшего в школе подростка
13.12.2018 12:18
11517 14
Расследования
06.01.2019 15:59
Расследования 06.01.2019 15:59
4894 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.12.2018 14:41
Расследования 29.12.2018 14:41
11460 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.12.2018 12:38
Расследования 29.12.2018 12:38
3945 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.12.2018 15:34
Расследования 28.12.2018 15:34
7868 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.12.2018 16:13
Расследования 27.12.2018 16:13
14987 13 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.12.2018 14:23
Расследования 27.12.2018 14:23
6855 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.12.2018 13:05
Расследования 27.12.2018 13:05
4525 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.12.2018 11:25
Расследования 26.12.2018 11:25
6152 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.12.2018 11:57
Расследования 25.12.2018 11:57
21657 16 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.12.2018 11:23
Расследования 24.12.2018 11:23
9384 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
24.12.2018 10:43
Расследования 24.12.2018 10:43
1434 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.12.2018 12:34
Расследования 23.12.2018 12:34
14994 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.12.2018 11:56
Расследования 23.12.2018 11:56
1579 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
20.12.2018 16:49
Расследования 20.12.2018 16:49
5479 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
19.12.2018 14:06
Расследования 19.12.2018 14:06
4331 2 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

19:25
Волгоградец украл из магазина 210 упаковок жвачки и попал за решеткуСмотреть фотографии
16:53
В Волгограде при столкновении легковушки с троллейбусом пострадал мужчинаСмотреть фотографии
15:30
Хватит пить и курить: в Волгоградской области от взрыва газа снесло стену в квартиреСмотреть фотографии
15:11
В Волгоградской области машина влетела в лошадь, двое человек пострадалиСмотреть фотографии
13:47
Уличная пьянка в Волжском переросла в убийствоСмотреть фотографии
12:23
Волгоградский меткомбинат «Красный Октябрь» набирает оборонных заказовСмотреть фотографии
12:21
В Волгоградской области мужчина убил молотком своего товарища во время застольяСмотреть фотографии
11:20
Самая длинная бабочка в мире родилась на выставке в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:32
В Волгограде ТСЖ оштрафовали за сбор денег с жильцов на вывоз мусораСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде в тройном ДТП пострадали два человекаСмотреть фотографии
04:38
ТОП-15 самых популярных видео «Высоты 102» в 2018 годуСмотреть фотографииCмотреть видео
21:12
Врачи из Волгограда стали чемпионами России по мини-футболуСмотреть фотографии
21:00
«Народный Дозор»: голосуем за героев Смотреть фотографии
18:51
Волгоградские ветеринары спасали домашних питомцев от обжорства и новогодней мишурыСмотреть фотографии
16:35
В Волгоградской области похолодаетСмотреть фотографии
15:46
Волжане «украсили» новое колесо обозренияСмотреть фотографии
15:33
Волгоградцам предложили подождать, когда мусор захватит всю 19-этажкуСмотреть фотографии
15:13
Морозы, не как в Японии: для волгоградцев подготовили представление в стиле страны восходящего солнцаСмотреть фотографии
13:35
Ночь на Рождество выдалась беспокойной для дорожников Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:29
Делегация Волгоградской области собирается в КитайСмотреть фотографии
10:23
Волгоградцы в Казанском кафедральном соборе отметили Рождество с двумя митрополитами (ФОТОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографии
22:41
В ожидании чудес: волгоградцы встречают РождествоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:43
Волгоградский губернатор встречает Рождество в храме с 227-летней историейСмотреть фотографии
17:32
Рождественскую литургию в Волгограде совершат два митрополитаСмотреть фотографии
15:59
Жителя Волгограда отправили в колонию за слабость к «Мартини»Смотреть фотографии
14:54
В Волгоградской области из-за ДТП с микроавтобусом ограничено движение по федеральной трассеСмотреть фотографии
14:45
Волгоградцы почтили память воинов-земляков, погибших при исполнении воинского долга на Северном КавказеСмотреть фотографии
13:45
В центре Волгограда «пуховые» тополя заменили рябинойСмотреть фотографии
13:25
Во дворах Волгограда вырастают «пизанские башни» из мусораСмотреть фотографии
12:15
Один человек погиб и 6 пострадало в лобовом ДТП с микроавтобусом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 