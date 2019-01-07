Здравоохранение

Врачи из Волгограда стали чемпионами России по мини-футболу

Здравоохранение 07.01.2019 21:12
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07.01.2019 21:12


Волгоградские врачи в составе сборной ЮФО стали чемпионами страны по мини-футболу, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на организаторов. Чемпионат среди врачей прошел в Санкт – Петербурге в новогодние каникулы. В категории «35+» за ЮФО выступали волгоградцы  Роман Стрельцов, Андрей Муха, Андрей Валиков, Константин Самсонов, Дмитрий Сироткин и Ринат Сарсенов. Последний  был признан лучшим форвардом соревнований. «Это был пятый официальный Чемпионат России среди врачей, и первый раз он проводился с возрастными ограничениями, ранее этого не было. Для нас это можно сказать историческое событие, поскольку мы стали первыми победителями в категории 35+. Уровень команд был  самый высокий. Судите сами, только в одной сборной Москвы практически все игроки входят в сборную России, которая дважды выигрывала золотые медали Чемпионата мира среди врачей. Мы им к слову проиграли (0:3) на групповом этапе, а в полуфинале Москва в драматичном поединке уступила сборной Северной столицы в серии послематчевых пенальти. В полуфинале и финале мы в прямом смысле слова сражались на каждом участке поля, больше играли от обороны, что в итоге принесло нам успех. Вот так мы завоевали первый в истории кубок победителей российского первенства по мини-футболу среди врачей в категории 35+»,- рассказал ИА «Высота 102» Ринат Сарсенов.

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