Делегация Волгоградской области собирается в Китай





С международной бизнес-миссией собрались волгоградские предприниматели в Китай. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, часть расходов по организации поездки возьмет на себя бюджет региона – так, ГАУ «Волгоградский областной бизнес-инкубатор» выделена на эти цели субсидия в размере 550 тысяч рублей. Поездка запланирована на первый квартал 2019 года, ее главная цель – установление деловых контактов в Китае ориентированных на экспорт предприятий малого бизнеса Волгоградской области, укрепление торговых связей между Волгоградской областью и Китаем и продвижение волгоградских товаров на рынке этой страны. Члены делегации собираются посетить Пекин и Циндао, где пройдут встречи с представителями государственного управления, союзов и ассоциаций Китая. Для этого будут организованы бизнес-переговоры с участием переводчиков, кофе-брейк и фотосессии. Все хлопоты по организации международной бизнес-миссии возьмет на себя предприниматель из Ростова-на-Дону. Однако расходы на проезд и проживание в вышеназванную сумму не входят.

Фото сайта ГАУ "Волгоградский областной бизнес-инкубатор"