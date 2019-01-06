Сегодня жители Волгограда почтили память своих земляков, погибших в боевых действиях на Северном Кавказе. Как сообщает ИА «Высота 102», на траурный митинг пришли сотни военных, в их числе и участники боевых операций более чем 20 летней давности. Но подвиг солдат, сержантов и офицеров помнят до сих пор и простые горожане – люди приходили с семьями и детьми.
Волгоградцы почтили память воинов-земляков, погибших при исполнении воинского долга на Северном Кавказе
Общество 06.01.2019 14:45
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06.01.2019 14:45
Сегодня жители Волгограда почтили память своих земляков, погибших в боевых действиях на Северном Кавказе. Как сообщает ИА «Высота 102», на траурный митинг пришли сотни военных, в их числе и участники боевых операций более чем 20 летней давности. Но подвиг солдат, сержантов и офицеров помнят до сих пор и простые горожане – люди приходили с семьями и детьми.
Сегодня жители Волгограда почтили память своих земляков, погибших в боевых действиях на Северном Кавказе. Как сообщает ИА «Высота 102», на траурный митинг пришли сотни военных, в их числе и участники боевых операций более чем 20 летней давности. Но подвиг солдат, сержантов и офицеров помнят до сих пор и простые горожане – люди приходили с семьями и детьми.
Памятная акция с возложением красных гвоздик состоялась у памятника погибшим войнам в Дзержинском районе города. Дата – 6 января – также не случайна. Ровно 24 года назад бывший 8-ой гвардейский мотострелковый корпус под командованием генерала Льва Рохлина участвовал в штурме центра Грозного. В тот день многие не вернулись из боя… .
В контртеррористических операциях на Северном Кавказе особое участие приняли военнослужащие 20-й мотострелковой дивизии. Более 3 тысяч солдат, сержантов и офицеров награждены боевыми медалями «За отвагу», «Суворова», «Жукова». 1070 человек получили орден Мужества, 110 – орден за заслуги перед Отечеством.
13 военнослужащих, из них 6 посмертно стали Героями Российской Федерации.
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