Волгоградцы почтили память воинов-земляков, погибших при исполнении воинского долга на Северном Кавказе



Сегодня жители Волгограда почтили память своих земляков, погибших в боевых действиях на Северном Кавказе. Как сообщает ИА «Высота 102», на траурный митинг пришли сотни военных, в их числе и участники боевых операций более чем 20 летней давности. Но подвиг солдат, сержантов и офицеров помнят до сих пор и простые горожане – люди приходили с семьями и детьми.

Памятная акция с возложением красных гвоздик состоялась у памятника погибшим войнам в Дзержинском районе города. Дата – 6 января – также не случайна. Ровно 24 года назад бывший 8-ой гвардейский мотострелковый корпус под командованием генерала Льва Рохлина участвовал в штурме центра Грозного. В тот день многие не вернулись из боя… .

В контртеррористических операциях на Северном Кавказе особое участие приняли военнослужащие 20-й мотострелковой дивизии. Более 3 тысяч солдат, сержантов и офицеров награждены боевыми медалями «За отвагу», «Суворова», «Жукова». 1070 человек получили орден Мужества, 110 – орден за заслуги перед Отечеством.

13 военнослужащих, из них 6 посмертно стали Героями Российской Федерации.



