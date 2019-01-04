Происшествия

В Волгограде пенсионерка разбила авто сожителя после ссоры

Происшествия 04.01.2019 11:06
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04.01.2019 11:06


В Кировском районе Волгограда задержана 64-летняя женщина за повреждение чужого автомобиля Как сообщили ИА "Высота 102" в УМВД по г. Волгограду, накануне с заявлением в полицию обратился 53-летний волгоградец, который сообщил о том, что кто-то разбил его машину "Кио Рио", припаркованную  около одного из домов по ул. Саши Чекалина. Участковый полиции вышел на 64-летнюю сожительницу владельца авто, которая созналась в совершенном преступлении. По ее словам, она ногами разбила лобовое стекло и зеркало заднего вида машины после ссоры с сожителем. Пенсионерке грозит до двух лет лишения свободы.

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