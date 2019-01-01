Президент назначил в Волгограде районных судей

Общество 01.01.2019 19:38
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01.01.2019 19:38
Указом президента РФ назначены судьи в двух районных судах Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на 21-страничный документ, Олеся Сивокина назначена судьей Красноармейского районного суда, а Марина Третьякова – судьей Центрального районного суда. Срок их полномочий – 6 лет. Назначения главой государства были сделаны в последний день 2018 года – 31 декабря.
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