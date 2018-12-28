«Сады Придонья» вкладывают серьезные инвестиции в развитие сельского хозяйства

Экономика 28.12.2018 12:15
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28.12.2018 12:15
За прошедший год свыше 1 млрд 250 млн рублей компания вложила в развитие сельскохозяйственного направления. В 2018-ом «Сады Придонья» приступили к новому проекту — производству и реализации яблок высшего сорта. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, на данный момент ведется строительство первой очереди фруктохранилища, рассчитанного на хранение 10 тыс. тонн яблок. Данный комплекс станет не только крупнейшим, но и самым высокотехнологичным предприятием в стране.
Для сельскохозяйственного производства — одного из главных подразделений компании «Сады Придонья», уходящий год выдался урожайным. Подводя его итоги, исполнительный директор по сельскохозяйственному производству Владимир Бредихин отметил, что впервые объем фруктов и овощей, выращенных и отправленных на переработку, составил 86 тыс. тонн.
«В сравнении с прошлым годом производство сельхозпродукции выросло на 30%, — говорит Владимир Бредихин. — Неплохой результат, но нужно ускоряться и внедрять новые технологии. В следующем году мы планируем собрать не менее 73 тыс. тонн яблок, что на 10% больше объема 2018 года».
Расширение сырьевой базы и внедрение новейших агротехнологий в сельском хозяйстве остаются важнейшими приоритетами в стратегии компании «Сады Придонья».
В связи с этим в 2018 году была продолжена работа по закладке новых промышленных садов интенсивного типа — заложено 920 гектаров, а также построено 900 гектаров системы капельного орошения сада, из них нового орошения — 600 гектаров и 300 гектаров реконструировано.
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