В Волгоградской области вступил в законную силу приговор по делу о крупном коммерческом подкупе

Оставить без изменения приговор в отношении директора подрядной организации Бориса Губанова решил сегодня Волгоградский областной суд, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Ранее, с учетом мнения государственного обвинения, Волжский городской суд приговорил Губанова за получение «отката» к наказанию в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере суммы коммерческого подкупа – 7 миллионов 650 тысяч рублей. Эту сумму в октябре Губанов потребовал от субподрядчика для беспрепятственного исполнения условий договора по реконструкции гидротехнического сооружения, прием выполненных работ и их оплату. В суде установлено, что в счет «отката» Губанов предложил переоформить на юридическое лицо, учредителем которого являлась его супруга, доли в коммерческой организации субподрядчика стоимостью почти 4 миллиона рублей. Опасаясь проблем с исполнением договора, субподрядчик оформил требуемое имущество на фирму жены заказчика.

10 июля 2018 года подрядчик был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Противоправная деятельность виновного выявлена и пресечена сотрудниками УЭБиПК ГУМВД России по Волгоградской области.

Расследование уголовного дела проводилось СО по городу Волжскому СУ СК России по Волгоградской области.







