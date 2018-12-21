



Выставка советских игрушек открылась сегодня в Волгоградском краеведческом музее. Как рассказала ИА «Высота 102» автор коллекции Вера Фетисова, этой выставкой она хотела подарить всем новогодние эмоции и напомнить взрослым, выросшим в Советском Союзе, об их детстве. Ведь у каждого оно ассоциируется с какой-то любимой игрушкой – будь то резиновая кукла, машинка или мишка.









К сожалению, вся коллекция в музее не поместилась. Вера Фетисова призналась, что это только одна третья всей её коллекции. Выставка будет работать на протяжении месяца и все желающие смогут почувствовать себя частью советской истории. На выставке представлены игрушки начала 50-ых и конца 80-ых. Это и куклы, солдатики, железная дорога – мечта многих мальчишек, детские велосипеды и целый отряд из Дед Морозов и Снегурочек, которые стояли почти под каждой елкой в советских семьях. А куклу Василия Теркина – героя известного стихотворения - и вовсе можно назвать раритетной.









Игрушки передают настроение той эпохи, когда детство все равно было прекрасной порой, несмотря на то, что и хорошие игрушки зачастую были дефицитом. Автор коллекции, к слову, мечтает создать музей детства и надеется, что в таком музее все получат возможность испытать положительные эмоции.



