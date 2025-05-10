Актер Сергей Бурунов заплакал на съемках проекта «Непокоренные» о Сталинграде

Документальный сериал «Непокоренные» к 80-летию Победы, который посвящен подвигу жителей городов в годы Великой Отечественной войны, заставил расплакаться ведущего Сергея Бурунова, передает V102.RU.





Российский актер не смог сдержать нахлынувших эмоций во время записи программы о Сталинграде. Он рассказывал, как на город налетела армада фашистских самолетов и начала крушить мощными фугасами улицы и дома, заживо хороня жителей.

- Люди гибнут целыми семьями. Малолетним детям на шею, на веревочке, как нательный крестик, вешают таблички, на них написано имя и фамилия ребенка, адреса родственников, которым малышей можно будет отправить после освобождения города, - с трудом договорил Бурунов и отвернулся, смахивая слезы.

- Невозможно читать…, - сказал актер дрожащим от волнения голосом.

Документальный сериал «Непокоренные» выпускает к юбилею Победы национальный видеохостинг RUTUBE при поддержке Госфильмофонда.

В проекте использованы архивные кадры обороны Москвы, Ленинграда, Сталинграда, Киева, Одессы, Севастополя, Новороссийска, Керчи, Минска, Тулы, Мурманска, Смоленска и Брестской крепости. Письма фронтовиков, воспоминания очевидцев тех событий, описания их подвигов озвучивают звезды российской эстрады, актеры и политики.

Видео: Двойная сплошная / t.me