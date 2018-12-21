Волжские тепловые сети поздравляют коллег с профессиональным праздником

Экономика 21.12.2018 05:15
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21.12.2018 05:15
От имени коллектива ООО «Волжские тепловые сети» с профессиональным праздником поздравляет коллег и партнеров управляющий Михаил Кубанцев.
"Наш коллектив - это специалисты многих профессий, цель которых одна— нести людям тепло и свет. И вот эта прекрасная миссия делает профессию энергетика и романтичной, и величественной, и очень ответственной.
Бесперебойное обеспечение теплом и горячим водоснабжением волжан – это много больше, чем тепловые сети и энергетическое оборудование. Это постоянная кропотливая работа каждого сотрудника многочисленного коллектива ООО «Волжских тепловых сетей». Наше предприятие продолжает модернизацию топливно-энергетического хозяйства города, реализацию крупных проектов, отвечающих самым амбициозным перспективам развития Волжского.
В уходящем году мы провели реконструкцию старого трубопровода, где не только заменили 600 метров теплосетей, но и проложили их уже под землю. Кроме того, капитально отремонтированы вертикальные компенсаторы, заменена теплоизоляция на участках более 1760 метров, реконструировали более 1200 метров тепломагистралей с дальнейшим благоустройством территорий.
Еще раз поздравляю всех коллег и партнеров с Днем энергетика! Благодарю вас за добросовестный труд и высокий уровень профессионализма! Желаю не останавливаться на достигнутом, сплоченности в решении поставленных задач, семейного благополучия и, самое главное – позитивной энергии и крепкого здоровья! Пусть сбудутся все ваши надежды и мечты!
А всех горожан, на благо кого мы трудимся, поздравляю с наступающим Новым 2019 годом! Счастья вам, здоровья и благополучия».
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