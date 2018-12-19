



После долгих судебных разбирательств удовлетворены требования прокуратуры Волгоградской области о признании недействительной сделки по отчуждению многомиллионного имущества реорганизованного в Михайловке МУПа «Жилищное хозяйство», об этом ИА «Высота 102» сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

По данным прокуратуры, 9 июня 2016 года в связи с реорганизацией МУП «Жилищное хозяйство» его имущество на праве хозяйственного ведения было передано в МУП «Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство». Уже на следующий день, 10 июня 2016 года, ликвидное имущество МУПа с согласия администрации города Михайловки на безвозмездной основе было передано в качестве вклада в уставной капитал ООО «Михайловское жилищное хозяйство». При этом стоимость имущества - производственной базы общей площадью свыше 2 235 кв. м, состоящей из 15 зданий, а также 17 транспортных средств, составила 20 миллионов рублей. Сама процедура передачи имущества от муниципального предприятия в частную собственность нарушила положения законодательства о защите конкуренции, поскольку коммерческой организации фактически были предоставлены преференции и созданы более выгодные условия деятельности.

В итоге сделка признана недействительной, отчужденное имущество подлежит возвращению в муниципальную собственность. Судебное решение вступило в законную силу, его исполнение взято прокуратурой региона на контроль.



