Расследования

В Волгоградской области муниципальное имущество стоимостью 20 млн рублей незаконно передали частникам

Расследования 19.12.2018 09:57
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19.12.2018 09:57


После долгих судебных разбирательств удовлетворены требования прокуратуры Волгоградской области о признании недействительной сделки по отчуждению многомиллионного имущества реорганизованного в Михайловке МУПа «Жилищное хозяйство», об этом ИА «Высота 102» сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
По данным прокуратуры, 9 июня 2016 года в связи с реорганизацией МУП «Жилищное хозяйство» его имущество на праве хозяйственного ведения было передано в МУП «Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство». Уже на следующий день, 10 июня 2016 года, ликвидное имущество МУПа с согласия администрации города Михайловки на безвозмездной основе было передано в качестве вклада в уставной капитал ООО «Михайловское жилищное хозяйство». При этом стоимость имущества - производственной базы общей площадью свыше 2 235 кв. м, состоящей из 15 зданий, а также 17 транспортных средств, составила 20 миллионов рублей. Сама процедура передачи имущества от муниципального предприятия в частную собственность нарушила положения законодательства о защите конкуренции, поскольку коммерческой организации фактически были предоставлены преференции и созданы более выгодные условия деятельности.
В итоге сделка признана недействительной, отчужденное имущество подлежит возвращению в муниципальную собственность. Судебное решение вступило в законную силу, его исполнение взято прокуратурой региона на контроль.

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