В Волгоградской области муниципальное имущество стоимостью 20 млн рублей незаконно передали частникам
Расследования 19.12.2018 09:57
925 0
19.12.2018 09:57
После долгих судебных разбирательств удовлетворены требования прокуратуры Волгоградской области о признании недействительной сделки по отчуждению многомиллионного имущества реорганизованного в Михайловке МУПа «Жилищное хозяйство», об этом ИА «Высота 102» сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
По данным прокуратуры, 9 июня 2016 года в связи с реорганизацией МУП «Жилищное хозяйство» его имущество на праве хозяйственного ведения было передано в МУП «Михайловское водопроводно-канализационное хозяйство». Уже на следующий день, 10 июня 2016 года, ликвидное имущество МУПа с согласия администрации города Михайловки на безвозмездной основе было передано в качестве вклада в уставной капитал ООО «Михайловское жилищное хозяйство». При этом стоимость имущества - производственной базы общей площадью свыше 2 235 кв. м, состоящей из 15 зданий, а также 17 транспортных средств, составила 20 миллионов рублей. Сама процедура передачи имущества от муниципального предприятия в частную собственность нарушила положения законодательства о защите конкуренции, поскольку коммерческой организации фактически были предоставлены преференции и созданы более выгодные условия деятельности.
В итоге сделка признана недействительной, отчужденное имущество подлежит возвращению в муниципальную собственность. Судебное решение вступило в законную силу, его исполнение взято прокуратурой региона на контроль.
Реклама
Популярное по теме
23.11.2018 14:38
12923 20
20.11.2018 14:30
12429 10
13.12.2018 12:18
10805 14
В Волгоградской области бывшего военнослужащего отправили в тюрьму за торговлю наркотиками18.12.2018 18:24
Расследования 18.12.2018 18:24
5170 1 Обсудить
Экс-депутату гордумы Волгограда под арестом разрешили личную жизнь по телефону18.12.2018 17:26
Расследования 18.12.2018 17:26
2425 8 Обсудить
Около года жительница Волгограда добивалась установки пандуса для сына-инвалида18.12.2018 15:47
Расследования 18.12.2018 15:47
4209 4 Обсудить
В Волгограде разыскивают женщину с желтыми волосами17.12.2018 10:31
Расследования 17.12.2018 10:31
6061 3 Обсудить
В Волгограде главу фирмы по ремонту судов обвиняют в неуплате налогов17.12.2018 09:07
Расследования 17.12.2018 09:07
3037 2 Обсудить
Жителя Волгоградской области осудили за наркотические и огнестрельные «находки»16.12.2018 07:12
Расследования 16.12.2018 07:12
3612 0 Обсудить
Волгоградского подростка осудили за кражу телефона у туриста из Мексики во время ЧМ-201814.12.2018 16:26
Расследования 14.12.2018 16:26
5556 1 Обсудить
В Волгограде возбудили дело о пропаже с теплохода моториста-рулевого14.12.2018 12:47
Расследования 14.12.2018 12:47
1718 3 Обсудить
Суд в Волгограде лишил прав водителя за наезд на подростков и бегство с места ДТП14.12.2018 12:32
Расследования 14.12.2018 12:32
5783 10 Обсудить
Партнеры волгоградской УК встретят новый год в СИЗО13.12.2018 17:54
Расследования 13.12.2018 17:54
7277 0 Обсудить
Производители суррогатного алкоголя поставляли канистры с "пойлом" на рынок в Волгограде13.12.2018 16:22
Расследования 13.12.2018 16:22
7520 7 Обсудить
Похитителям бизнесмена из Волгограда дали 51 год колонии на четверых13.12.2018 14:53
Расследования 13.12.2018 14:53
7788 4 Обсудить
Бастрыкин поручил СУ СКР по Волгоградской области пересмотреть дело погибшего в школе подростка13.12.2018 12:18
Расследования 13.12.2018 12:18
10805 14 Обсудить
Фигурантом уголовного дела стал водитель, сбивший и бросивший ребенка на переходе в Волгограде13.12.2018 10:01
Расследования 13.12.2018 10:01
4309 2 Обсудить
В Волжском по решению суда уничтожат одежду на 4 миллиона рублей12.12.2018 14:14
Расследования 12.12.2018 14:14
3417 4 Обсудить
Реклама