











Два с половиной часа цирковых чудес - разноцветных огней, ярких костюмов, невероятных трюков и зажигательных танцев, а ещё - снегурочки из Кении, маленький ангел в мерцающем свете, таежные медведи, кайманы, ламы, полосатые гиены, крокодил, собаки, верблюды и даже неведомый зверь зеброид – «дитя любви» цирковой зебры и жеребца.













Все это - удивительная программа «Елка в цирке», международный проект продюсерского центра «Касеев Арт» и Росгосцирка. Начало представлений для волгоградской публики уже 16 декабря. Журналисты ИА «Высота 102» побывали на генеральной репетиции и увидели, как и чем артисты готовятся удивить зрителей.













Удивиться будет чему – цирковое шоу, в основе которого, конечно, новогодняя сказка, действительно очень качественное и должно понравиться и детям, и взрослым. Здесь и поиски магического кристалла, и сказочный лес с деревьями-акробатами и карнавал в пустыне, и падающий снег, и завораживающе профессиональная работа жонглеров, гимнастов, дрессировщиков.





Среди артистов – мастера из цирка Никулина на Цветном бульваре, лауреаты международных конкурсов, народные артисты России, зарубежные цирковые звезды.













И пусть на репетиции еще не видно всего блеска и многообразия костюмов, а роль медведей исполняют люди, и порой режиссеру приходится останавливать процесс, чтобы отработать определенные фрагменты и дать указания оркестру– даже так можно уплыть в мир детства и новогодних превращений и погрузиться в атмосферу того праздника, который людям умеет дарить только цирк.



