Легендарный Volkswagen Golf ждет своих покупателей

Экономика 13.12.2018 17:23 Реклама
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13.12.2018 17:23
Десятилетиями возглавляя продажи немецкого бренда, Volkswagen Golf заслуженно считается наиболее известной и коммерчески успешной разработкой. Многие автомобилисты предпочитают хетчбэк этого класса, сменив несколько его поколений, они на личном опыте ощутили, как совершенствуется Golf. «Купить в Волгограде Volkswagen Golf хотят сотни водителей, и наши сотрудники помогут принять верное решение», — утверждают в компании «Волга-Раст» — официальном дилере Volkswagen в Волгограде. Специалисты автосалона рассказали читателям ИА «Высота 102» о главных преимуществах и инновациях современной модификации.
Отличительные свойства класса
Родоначальником гольф-класса стала модель 1974 года. С тех пор сменилось семь поколений моделей. И в каждой из них были особенности, которые делали хетчбэки невероятно популярными, а именно:
• безупречное качество сборки;
• эргономичность и тщательная проработка дизайна;
• удобство для водителя и пассажиров;
• легкость управления и удачное расположение приборной панели;
• демократичная цена (чтобы оценить ее, стоит приобретать Volkswagen Golf у официального дилера);
• гармоничное сочетание мощности двигателя и экономичности расхода;
• соответствие экологическим стандартам по выбросам углекислого газа в атмосферу (что стало особенно важно, начиная с 2000-х годов);
• адаптация под нужды разных категорий водителей — среди поклонников хетчбэка есть мужчины и женщины разных возрастов, которые заинтересованы в том, чтобы их личный автотранспорт был комфортабельным, маневренным, безопасным и недорогим при покупке и дальнейшей эксплуатации.
Вот что говорят автовладельцы, которые сами убедились, что данный автомобиль стал удачным во всех отношениях приобретением:
Тимур, Калуга: «Второй год езжу на «семерке», причем каждый день и по несколько часов. Нареканий никаких нет, особенно с учетом цены. Внешне хетчбэк выглядит компактным, но внутри места более чем достаточно. В багажник помещаются все вещи, которые берем в отпуск, плюс остается место для набора инструментов. Раньше ездил на шестой версии, так вот Golf 7 — принципиально легче и за счет этого маневренней. Твердая 5+!»
Алексей, Москва: «Купил модель на платформе MQB1 недавно, но уже сейчас чувствую, что это действительно «мой» автомобиль – никакого лишнего шума, спина не устает даже при многочасовом сидении за рулем, управляемость «на высоте», а выразительный экстерьер позволяет чувствовать себя гордым владельцем не просто практичного, но и стильного авто».
Александра, Санкт-Петербург: Удобный и очень экономный в плане топлива и ТО автомобиль. Покупала, чтобы получить опыт вождения после получения прав, но потом так привыкла, что уже третий год езжу и менять ни на какие более навороченные модели не собираюсь».
Чем порадует Golf 7?
Сейчас купить в Волгограде Volkswagen Golf 7 не проблема — есть разные комплектации и можно подобрать ту, которая не только понравится внешне, но и не опустошит семейный бюджет.
Впечатлит потенциальных владельцев линейка двигателей, в которой представлено 11 вариантов. Трансмиссии также есть на любой вкус.
Моторы стали более экономичными, а дополнительная электроника обеспечила их более длительный срок службы.
О безопасности можно судить по результатам теста Euro NCAP2 – хетчбэк получил пять звезд при 94%-ной защите взрослых пассажиров и 89%-ной защите детей.
От базовой комплектации улучшенные версии отличаются отделкой элементов салона из натуральной кожи, адаптивным круиз-контролем, рядом опций для упрощения парковки и сенсорным дисплеем. Уже сейчас можно заказать эконом-вариант – Conceptline3 , в котором нет многофункциональной аудиосистемы и возможности выбора мотора.
Что мотивирует купить Volkswagen Golf автолюбителей по всему миру:
• сиденья с электроприводом и регулировкой по 14 направлениям (в топовой комплектации) и система ergoActive4, которая позволяет водителю не страдать от болей в спине;
• дневные огни и задние фары на светодиодах, которые потребляют минимум энергии, но обеспечивают отличную яркость света;
• высокое качество внутренней отделки;
• цифровая приборная панель Active Info Display5 с диагональю 12 дюймов;
• хромированные радиаторные решетки и спортивная отделка бампера;
• высокотехнологичная мультимедийная система с 8 динамиками и поддержкой большинства музыкальных форматов;
• синхронизация аудиосистем со смартфонами.
Volkswagen Golf 2018 года привлекает внешне и вызывает доверие с первого взгляда, и в процессе эксплуатации оно полностью оправдывается. За рулем такого автомобиля водитель может получать истинное удовольствие от езды, а пассажиры могут наслаждаться комфортом и быть уверенными в своей безопасности.
Записаться на тест-драйв и уточнить всю необходимую информацию о Volkswagen Golf можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону: (8442) 781-111.
1Эм Кью Би
2Евронкап
3Концептлайн
4ЭргоАктив
5Актив Инфор Дисплей
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