

Четыре человека, среди них 2-летняя девочка, в больнице — таковы последствия лобового столкновения на трассе «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград». Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, авария случилась накануне на 701-м километре автодороги в Быковском районе области.

Водитель автомобиля «Форд Фокус» не справился с управлением на скользкой дороге, в результате автомобиль вылетел на встречную полосу. Иномарка столкнулась с «ВАЗ — 21140». Все находившиеся в «четырнадцатой» госпитализированы, в больнице и водитель «Форда». Также известно, что ребенок ехал на заднем сиденье без специального автокресла.