Регоператор завершил капремонт столетнего дома в Волгограде





Регоператор завершил капитальный ремонт одного из старейших жилых домов Волгограда – дома №8А по ул. Порт-Саида в Центральном районе, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе фонда. Подрядчик представил в Фонд капремонта исполнительную документацию. В ходе рабочих комиссий никаких нареканий к качеству произведенных работ у специалистов Фонда не возникло – в ближайшее время состоится официальный ввод дома в эксплуатацию.

К работам на доме, который был возведен в 1917 году и который с тех пор ни разу (!) капитально не ремонтировался, строители приступали с особой осторожностью. К строительно-монтажным работам приступили только после одобрения проектной документации историко-государственной экспертизой.

В течение 2016-2017 гг. подрядчики капитально отремонтировали фасад, кровлю и отмостку, а также заменили систему электроснабжения. Рабочие постарались максимально полно сохранить исторический облик здания. Скрупулезно восстанавливали архитектурные элементы и детали — основные приметы стиля застройки довоенного времени.

В 2018 году регоператор поставил задачу перед подрядной организацией, которую определили по результатам электронного аукциона, завершить капремонт. По условиям договора необходимо было произвести замену систем отопления, водоотведения и холодного водоснабжения.

Ход работ, учитывая историческую ценность жилого дома, строго контролировался на всех этапах как представителями регоператора, так и специалистами организации строительного контроля.



