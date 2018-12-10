У единороссов нет вопросов к бюджету Волгоградской области

Бюджет Волгоградской области принят в окончательном чтении, сообщает корр. ИА «Высота 102». «За» проголосовало большинство депутатов регионального парламента на сегодняшнем заседании законодательного органа власти. Всего ко второму чтению было внесено 36 поправок, из которых 10 - губернатора Волгоградской области и 26 - депутата облдумы, представителя КПРФ Михаила Таранцова.

Примечательно, что самая многочисленная партийная фракция - «Единой России», представитель которой возглавляет бюджетный комитет думы, не внесла вообще ни одной коррективы.

Претензии к бюджету имелись у прокуратуры. Сегодня представитель надзорного органа высказалась по всем вопросам. Так, недостаточный объем средств выделен на приобретение жилья для детей-сирот. Всего нуждающихся сегодня в жилье - 6000 человек, из них 4,5 тысячи встали в очередь в текущем году. На эти цели требуется 5 млрд рублей. Тревожная сумма и по объему средств, которые с бюджета области взыскали по суду - 484 млн рублей, а в бюджете - 2019 недостаточный объем финансирования на эти цели. Снижается на 20 млн, по словам представителя прокуратуры, подпрограмма профилактики правонарушений. Это, по мнению надзорного органа, может неблагоприятно сказаться на криминальной ситуации в регионе.

Еще одна проблема, на решение которой, как считают прокуроры, выделено недостаточно денег, это охрана водных объектов, в том числе - строительство ГТС. В период половодья, когда идет подтопление населенных пунктов, эти объекты крайне необходимы.

Все многочисленные поправки депутата Михаила Таранцова были отклонены губернатором и профильным думским комитетом по бюджету. Парламентарий их вынес на отдельное голосование, но и тут потерпел неудачу - коллеги по регпарламенту коммуниста не поддержали. Таранцов предлагал увеличить расходы на массовый спорт, газификацию региона, обеспечение лекарствами нуждающихся за счет перераспределения с других статей, менее важных, по мнению нардепа. В итоге бюджет региона на 2019 год был принят только с учетом губернаторских поправок.

Доходы и расходы казны составят по 98,7 млрд рублей. Второй год подряд бюджет бездефицитный.