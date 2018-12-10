Шесть призовых мест из двенадцати - итог участия волгоградского «КАУСТИКа» в областном конкурсе профмастерства





Все три призовых места в номинации «Лучший лаборант химического анализа», два – на звание «Лучший электромонтер» и третье место на звание «Лучший кондитер» – у сотрудников АО «КАУСТИК». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, победительница областного конкурса среди лаборантов Наталья Кузьмина завоевала также победную бронзу на федеральном уровне, где принимала участие впервые.

«Гордость предприятия, семьи, региона и страны» – эти слова уважения и восхищения высоким профессиональным мастерством прозвучали со сцены Дворца культуры профсоюзов в этот день в адрес всех участников торжественного награждения. Такие же чувства ощутили и заводские коллеги конкурсантов из группы поддержки, когда предприятие АО «КАУСТИК» прозвучало в числе победителей несколько раз подряд. И если занимать лидирующие призовые места в номинации на звание лучших лаборантов Волгоградской области стало уже доброй традицией «КАУСТИКа» (Наталья Кузьмина – 1 место, Анна Судик – 2 место, Оксана Жабина – 3 место), то почетные 2-е и 3-е места в номинации «Лучший электромонтер» - приятная новость вдвойне! Третье призовое место самой молодой участницы Екатерины Бутенко в конкурсе кондитеров также порадовало заводчан.

Слесари-электрики по ремонту электрооборудования АО «КАУСТИК» Игорь Васильев и Сергей Нешен, ставшие призерами в этом году, участвовали в конкурсных состязаниях не впервые. Оба – молодые специалисты родом из соседних регионов, приехавшие для трудоустройства на волгоградское предприятие. У инженера-механика Игоря Васильева на промплощадке «КАУСТИКа» трудится аппаратчиком кристаллизации и его младший брат Александр.

«Окончив механико-металлургический факультет вечернего отделения Волгоградского государственного технического университета, работаю на «КАУСТИКе» с октября 2012 года, - говорит Игорь Васильев, приехавший из Калмыкии. - В планах – продолжить дальнейшее обучение по направлению, связанному с энергетикой производства. А призовые средства денежного сертификата пойдут на уплату очередного платежа по ипотеке за квартиру, которую я уже приобрел здесь, в Волгограде».

Каждому участнику ежегодного волгоградского конкурса «Лучший по профессии» вручены ценные подарки, благодарности за активное участие в конкурсных соревнованиях, а призерам – денежные сертификаты.