Сегодня волгоградские коммунисты должны определиться с кандидатурой своего регионального лидера. Как сообщает ИА «Высота 102», в 11-00 в здании Сталинградского обкома КПРФ соберутся делегаты со всех районов и городов области, чтобы решить, кому доверить управление партийной организацией. Впрочем, напрямую выбрать своего лидера делегаты, согласно уставу, не смогут. Все, что им доверили – избрать состав областного совета Сталинградского обкома. А уже члены областного совета и определятся с кандидатурой первого секретаря обкома КПРФ.

Между тем, как стало известно ИА «Высота 102», есть высокая вероятность того, что у волгоградских коммунистов останется все тот же лидер, но уже без приставки и.о. – Тамара Головачева. По сведениям информагентства, делегаты подвергаются идеологической обработке, в том числе со стороны районных властей, действия которых координируют сверху. Впрочем, есть и другие кандидаты. Среди них называют депутатов Волгоградской облдумы Михаила Таранцова и Евгения Шаманаева. Кандидатура последнего предложена, что называется, « на безрыбье». Высоким доверием и авторитетом у партийных соратников он не пользуется, его лидерские качества также весьма сомнительны.

У Михаила Таранцова, по данным информагентства, шансов тоже мало. Обкомовская верхушка его недолюбливает – за строптивость и принципиальность во многих вопросах.

Совсем другое дело – кандидат Головачева. Присутствие ее в должности первого секретаря Сталинградского обкома могло бы устроить многих участников политического процесса в регионе, а также – представителей власти. Это как в известной пословице – «старый конь борозды не испортит, но и глубоко не вспашет». Тамара Головачева – коммунист с многолетним опытом, была депутатом Волгоградской облдумы, но ждать от нее революционных изменений, конечно же, не стоит. Да и не нужны, вероятно, кардинальные перемены в Сталинградском обкоме КПРФ, репутация которого была подорвана даже не тем, что его бывший лидер Николай Паршин ныне находится в федеральном розыске, скрываясь от суда по делу о мошенничестве, а тем, как рьяно отстаивали его однопартийцы, называя уголовное дело в отношении своего соратника «политическим преследованием».

Так, Николай Паршин был уже, как говорится, «глубоко» в розыске, но по-прежнему оставался первым секретарем обкома КПРФ. Лишь в июне прошлого года волгоградские коммунисты, наконец, очнулись и провели рокировку, наделив Тамару Головачеву полномочиями лидера Сталинградского обкома, правда, в статусе и.о. И, по мнению некоторых экспертов, волгоградские коммунисты окончательно «слились». Чего стоит тот факт, что они так и не смогли воспользоваться пиком недовольства пенсионной реформой, а митинги, которые они организовывали, собирали столь малое количество участников, что, по сути, это, наоборот, подчеркивало, что люди спокойно отнеслись к непопулярным изменениям.

Да что там говорить, если руководство обкома КПРФ даже не могло выработать единую позицию по поводу оценки результатов прошедших выборов в городскую думу Волгограда. Например, депутат облдумы Алексей Буров бодро заявлял, что выборы прошли без нарушений. А через некоторое время коммунисты вдруг вышли с плакатами и стали протестовать против фальсификации выборов.

Но, видимо, такое положение дел в некогда влиятельном и даже креативном обкоме КПРФ (достаточно вспомнить, как «утюжили» коммунисты бывшего губернатора Волгоградской области Сергея Боженова, разбивая палатки напротив здания администрации и собирая ему в путь старые чемоданы – прим. ред. ИА «Высота 102») устраивает тех, кто не хочет получить от коммунистов каких-то неприятных сюрпризов. Возглавить колонну трудящихся на 7 ноября, закопать капсулу с посланием к потомкам – да пожалуйста, главное, не позволять себе лишнего. И в таком контексте можно предположить, что сегодняшний день никаких перемен не принесет.











