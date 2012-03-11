Экономика

Аукцион по месторождениям лечебной грязи озера Эльтон в Волгоградской области признан несостоявшимся

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Экономика 11.03.2012 15:27
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11.03.2012 15:27


Сегодня на аукцион  на право пользования участками месторождений у озера Эльтон были выставлены четыре участка. Как передает ИА "Высота 102" , победителю предоставлялось право вести геологические работы по  изучению, разведке и последующей добыче лечебной грязи для бальнеологического применения.
Однако аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что на два участка заявки не поступили вовсе, а на еще два участка претендовала всего одна компания, - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в управлении по недропользованию по Волгоградской области.

 

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