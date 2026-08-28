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Общество

Полиция выписала крупные штрафы родителям юных гонщиков в Волжском

Общество 28.08.2026 14:51
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28.08.2026 14:51


В Волжском Волгоградской области полицейские провели рейд, в ходе которого останавливали на дорогах питбайкеров. Как сообщает ИА «Высота 102», самому юному мотоводителю оказалось 15 лет. Всем пойманным гонщикам и их родителям сотрудники Госавтоинспекции выписали штрафы.



Уточняется, что в рейде принимали участие сотрудники отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Волжскому, участковые и сотрудники ПДН отдела полиции №3.

– Правоохранителями были установлены трое волжан 15, 16 и 19 лет, управлявшие мотоциклами, которые являются спортинвентарём, а значит, выезжать на них на дороги общего пользования категорически запрещено. В отношении 19-летнего мотоциклиста составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления ТС), которая предусматривает штраф в сумме от 5000 до 15 000 рублей, – прокомментировали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

На 15-летнего и 16-летнего гонщиков в присутствии законных родителей составлены административные материалы по той же ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. Родителям придется отвечать рублем и по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством. Эта статья предусматривает наложение штрафа в размере 30 000 рублей.

Кроме того, родители будут привлечены к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ – неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Мотоциклы помещены на спецстоянку. Полицейские также напоминают волжанам, что покупка мототранспорта детям в конечном итоге может привести к трагедии.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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