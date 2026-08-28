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Общество

В Волгограде облсуд рассмотрит апелляцию депутата Короткова на изъятие 164 млн рублей

Общество 28.08.2026 15:02
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28.08.2026 15:02


Волгоградский областной суд назначил дату рассмотрения резонансного коррупционного дела об изъятии у экс-депутата регионального парламента Станислава Короткова 164 млн рублей. Материалы апелляционной жалобы на решение Кировского районного суда будут изучены судьёй Даниловым А.А. 16 сентября. Они поступили в облсуд в конце прошлой недели.

Напомним, осенью 2025 года прокуратура уличила тогда ещё действующего депутата в нарушении антикоррупционного законодательства. Парламентарий втихаря совмещал кресло в областном парламенте и ведение бизнеса, формально делегировав право управления организациями третьим лицам. Однако в ходе расследования претензий фискальной службы к этим компаниям вскрылось, что фактически ими продолжал руководить Станислав Коротков.

Органы прокуратуры потребовали лишить депутата мандата, однако региональный парламент не нашёл для этого повода, и в 2026 году одобрили собственное заявление Короткова о добровольном сложении полномочий, что позволило бы ему сохранить все льготы и преференции. Прокуратуре пришлось через суд заставлять Волгоградскую областную думу задним числом пересматривать своё решение и увольнять депутата по коррупционной статье.

Одновременно надзорный орган добился ареста десятков единиц недвижимого имущества депутата-бизнесмена, разбросанного по всей стране стоимостью несколько миллиардов рублей, а также потребовал выплатить в доход государства 164,8 млн рублей, которые были заработаны в нарушение антикоррупционного законодательства. 19 июля 2026 года Кировский районный суд иск прокуратуры поддержал.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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