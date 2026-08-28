



В Волгограде волонтеры приюта «Хвостатый дом» помогли сотрудникам социальной службы госпитализировать тяжелобольную женщину, которая долгое время отказывалась от лечения, так как не могла расстаться с собакой. Теперь питомцем занимаются специалисты, а его хозяйка наконец получит необходимую медицинскую помощь.

Как рассказала основатель приюта Яна Водолажская, женщина по имени Наталья долгое время жила одна со своей собакой Микасом. Из-за проблем со здоровьем она нуждалась в госпитализации, но каждый раз отказывалась уезжать в больницу – боялась оставить питомца одного.

– В прошлый раз она не уехала в больницу именно из-за собаки. Мы обещали позаботиться, и она после этого спокойно отдала, – поделилась волгоградка.

Когда зоозащитники приехали к Наталье, в доме был порядок, у собаки была еда, но холодильник хозяйки оказался пуст. Женщина с трудом помнит события, путается в датах, а питается тем, что иногда приносят соседи.

– Безумно жаль и людей, и животных. Очень старались держаться при Наталье и не разрыдаться. Было тяжело, слезы подступали постоянно, – признаются волонтеры.

Как только Наталья разрешила забрать Микаса, она тут же как будто забыла об этом. В приюте отмечают, что это не ее вина – женщина явно нуждается в помощи специалистов.

После того, как дверь квартиры закрылась, а волонтеры остались наедине с Микасом, сдержать слез они уже не могли. Душераздирающими кадрами они поделились с подписчиками в социальных сетях.





Сейчас Наталью отправляют в больницу, а затем, по решению соцслужб, определят в специализированное учреждение. Волонтеры остаются на связи с социальными службами и обещают привозить женщине необходимые вещи и еду, когда ее определят.

А Микас, псу около 7-8 лет, теперь осваивается в приюте – новым домом для него стал «Хвостатый дом». Волонтеры планируют обследовать собаку, чтобы убедиться в том, что у него все в порядке со здоровьем. В приюте уже содержатся 1700 четвероногих – и каждый может принять участие в их судьбе, поддержав «Хвостатый дом» по мере возможностей.