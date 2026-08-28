Силовики предотвратили условный теракт в Камышине





В городе Камышине Волгоградской области завершились масштабные оперативно-тактические антитеррористические учения. Как сообщает ИА «Высота 102», представители силовых структур заявили по итогам учений о достижении стоявших задач.

Отметим, что учения проводились в тактико-специальном формате по теме: «Организация и проведение контртеррористической операции на объекте образования».

– В учении принимали участие подразделения из состава сил и средств оперативного штаба Волгоградской области и оперативных групп Камышинского района. Задачи учения решены в полном объеме, цели достигнуты, – сообщили в Оперативном штабе Волгоградской области.

Отработка межведомственного взаимодействия была организована в соответствии с планом проведения антитеррористических учений на 2026 год, утвержденным Председателем НАК и оперативным штабом региона.