



В Волгограде неожиданно завершились попытки властей найти достойное место для копии памятника «Перекуем мечи на орала» Евгения Вучетича. Реплику знаменитого монумента, установленного в Нью-Йорке у штаб-квартиры ООН, муниципальные чиновники планировали переместить в Дзержинский район на пр. Жукова, в сквер им. Симбирцева или в Парк Победы на территории Центрального района. Однако, сообщает ИА «Высота 102», в итоге скульптура была установлена на ул. Профсоюзной в Ворошиловском районе.





Знаменитый памятник смонтирован на перекрёстке с ул. Ковровской. Заливка бетонного постамента началась здесь в июле 2026 года. Несколько недель назад эти работы были завершены, а монумент водружён на подготовленное основание. В настоящее время представители подрядной организации производят мощение плиткой небольшого пятачка вокруг.

Отметим, что место для монумента было выбрано между оживлённым перекрёстком и существующей здесь многие годы парковкой для автомобилей. Чтобы постамент занял свое место, а парковочный карман не сильно терял в метраже, городским службам пришлось пойти на необычное решение.





Специалисты установили его не лицевой стороной к ул. Рабоче-Крестьянской, откуда идёт поток пешеходов и основной трафик автомобилей, а боком. При этом обращён памятник в тупиковое пространство, находящегося в нескольких метрах от многоквартирного дома и новой высотки, спиной к скверу у входа на станцию метротрама и боком к основным пешеходным зонам.





Напомним, ранее редакция сообщала о тяжёлой судьбе волгоградской копии знаменитого монумента «Перекуем мечи на орала». Памятник был в советское время подарен лично Евгением Вучетичем заводу «Газоаппарат», находящемуся в Дзержинском районе Волгограда на ул. Новодвинской. Спустя несколько десятилетий предприятие обанкротилось, на его территории начали строить многоэтажный жилой комплекс, а памятник у снесённой проходной оказался бесхозным. Затем его всё же взял на баланс муниципалитет.

В ноябре 2025 года было объявлено о переносе монумента на пр. Жукова. Подрядчику предстояло отреставрировать скульптуру, а также залить на новом месте постамент. Однако памятник никуда так и не переехал и «завис» на базе хранения одного из волгоградских муниципальных предприятий. При этом постамент, на устройство которого были выделены средства, все же был добросовестно построен напротив бывшего кинотеатра «Экран». До сих пор он, так и не обретя скульптуры, остается на своем месте.

В мае 2026 года на запрос ИА «Высота 102» в администрации Волгограда сообщали, что планируют установить скульптуру в центре города. В качестве возможных локаций называлисквер им. Симбирцева и Парк Победы. Однако, судя по всему, на перечисленных территориях места монументу также и не нашлось.