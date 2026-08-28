



28 августа губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров нагрянул с рабочей поездкой в Котельниковский район. Здесь глава региона проинспектировал реконструкцию объектов социальной инфраструктуры, а также реализацию совместных с местным производителем удобрений проектов.

Первым пунктом в программе руководителя стала школа №3 на территории райцентра. Учреждение было построено ещё до Великой Отечественной войны и давно нуждалось в ремонте. Благодаря выделению дополнительных средств, сейчас объект обрёл новую жизнь. Здесь были заменены все коммуникации, кровельное покрытие спортзала, отремонтирован фасад, обновлены все учебные помещения. Сюда была также закуплена новая мебель и оборудование.





Свою лепту в развитие образовательного учреждения внесло и местное добывающее предприятие. В прошлом году, по итогу совещания с главой региона, организация решила профинансировать создание у школы современного спортивного кластера, в который вошли универсальная спортплощадка и стадион с искусственным покрытием и беговыми дорожками. Для зрителей оборудованы трибуны на 50 мест.





По информации властей, пользоваться спортплощадкой могут не только ученики, но жители близлежащих домов.

Глава региона обратил внимание на то, что жители Волгоградской области всё чаще предпочитают брать благоустройство в свои руки, и в этом им активно помогают инструменты инициативного бюджетирования. Они позволяют за счёт госгрантов реализовывать важные проекты. Такой возможностью пользуются как рядовые граждане, так и образовательные организации.

Так, школа №3 в Котельниково трижды побеждала в конкурсах инициативного бюджетирования, благодаря чему за счёт региональных субсидий организация пополнила библиотеку, закупила лингафонное оборудование, а теперь приобретает технику для актового зала.

По поручению губернатора, региональной администрации предстоит расширить перечень участников таких конкурсов.

- Необходимо на следующий период увеличить объем финансирования программы инициативного бюджетирования и включить в нее учреждения дошкольного и дополнительного образования. Такие предложения поступали на встречах с жителями региона, - подчеркнул Андрей Бочаров.

Отметим, также сегодня губернатор посетил местный ДК и ЖК для шахтёров «Дубовая роща». В последнем руководитель обратил внимание на необходимость строительства новых объектов социальной инфраструктуры.

Фото: администрация Волгоградской области