



Мэр Москвы Собянин в своем блоге назвал уникальным мастер-план развития островов Сарпинский и Голодный в Волгоградской области, который подготовил Институт Генплана Москвы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на публикацию чиновника, в его представлении в конечном итоге в волгоградском Заволжье появится отдельный город-спутник.

– Уникальным проектом стал мастер-план развития островов Сарпинский и Голодный в Волгоградской области. На этих территориях планируется сформировать современный город-спутник Волгограда и всесезонный семейный курорт с мощной образовательной, научной, ИТ-, спортивной и рекреационной инфраструктурой. При этом ключевым условием проектирования стало бережное сохранение уникальной пойменной экосистемы. Острова свяжут с Кировским, Красноармейским и Среднеахтубинским районами Волгограда сразу тремя новыми мостами, а Центральную набережную города и остров Голодный соединит канатная дорога, – так описывает будущее волгоградских островов мэр Москвы.





Важной точкой роста территории станет образовательный кластер с технопарком, а также сеть тематических парков, добавил Собянин.

По его словам, в урбанистике даже самая смелая мечта опирается на строгий расчет. За последние 15 лет столичные специалисты разработали более 20 мастер-планов для городов в разных регионах страны. Среди проектов также – туристический кластер «Большой Алтай», обновленный порт Корсаков на Сахалине, парк «Притяжение» в Магнитогорске.





Напомним, что проект развития островов Сарпинского и Голодного планируется реализовать в рамках 10-летней программы развития Волгоградской агломерации, которую губернатор Андрей Бочаров держит на личном контроле. Проект поддержан на федеральном уровне.

В июне будущее острова Сарпинского обсуждалось главой региона на встрече с руководителем инвестиционной компании «Лидер» Анатолием Гавриленко в Москве.