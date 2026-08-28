Загородный клуб «Олимпия» в Волгоградской области, который был изъят из незаконного владения экс-депутата областной думы Николая Чувальского по решению суда, заявил о прекращении своей работы. Прощальное сообщение для посетителей базы отдыха появилось в соцсетях.

– Это правда, мы закрываемся с 1 сентября, – подтвердили информацию в загородном клубе «Олимпия». – 31 августа мы работаем последний день, но уже никого не принимаем. Сейчас с турбазы все вывозят, освобождают территорию. Мы до последнего думали, что ситуация изменится. Тянулось все долго, но конец, увы, такой – печальный.

Загородный клуб «Олимпия», напомним, расположен рядом с Краснослободском в поселке Вторая Пятилетка. На этой базе отдыха проводились различные общественные мероприятия, останавливались высокопоставленные гости, в числе которых были известные спортсмены, политики и руководители силовых структур. Турбаза была открыта и для обычных посетителей, которые могли здесь провести время и отдохнуть.

Напомним, что Николай Чувальский и члены его семьи лишились многомиллионного имущества по решению судов – Дзержинского районного суда в Волгограде и Среднеахтубинского районного суда в Волгоградской области. Кассационный суд оставил решения без изменений. Также 24 августа текущего года стало известно, что Дзержинский районный суд Волгограда постановил ликвидировать Волгоградскую городскую общественную организацию «Футбольный клуб «Олимпия» экс-депутата областной думы Николая Чувальского по иску регионального управления Министерства юстиции. Сообщалось, что основанием для этого послужило отсутствие реальной деятельности, соответствующей уставным целям, и грубые нарушения законодательства.