



Днем 28 августа жители нескольких районов Волгограда сообщают о громких хлопках и звуках, похожих на взрывы, которые доносятся со стороны города Волжского. Как сообщают горожане, первые громкие хлопки они услышали около полудня. По словам людей, не прекращаются они и до сих пор.

– Очень громко и тревожно. Дрожит даже центр Волгограда. Что это может быть? – спрашивают жители, обращаясь в редакцию ИА «Высота 102».

Оперативные службы региона объяснили причину звуков: опасности для мирных жителей звуки взрывов не несут. Так, в Единой диспетчерской службе региона сообщили ИА «Высота 102», что 28 августа на острове Зеленом проводятся учения, в которых задействованы военнослужащие из расположенной поблизости части. Жителей просят сохранять спокойствие.

Отметим, что особенно сильно слышны звуки в городе Волжском. Редакция обратилась за комментарием в мэрию, однако пресс-секретарь администрации Николай Усов перестал отвечать на звонки и не смог оперативно прокомментировать ситуацию.