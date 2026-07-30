



Волгоградская область устроит холодные проводы самому жаркому месяцу в году. Уже сегодня ночью, предупреждают синоптики, ночные температуры воздуха в некоторых районах опустится до +7- +12 градусов.

После выходных, когда даже в тени температура воздуха переваливала за 40 градусов, последняя неделя июля стала настоящим подарком для жителей, с трудом переносящих натиск солнца. Завтра днем столбики термометров в Волгограде дотянутся до +30, а в области они преодолеют отметку в +27.

Не самыми жаркими обещают быть и грядущие выходные. В субботу, 1 августа, Волгоградская область согреется максимум до +33. А вот в воскресенье, когда сотни десантников будут отмечать свой профессиональный праздник, температура подрастет до +33 - +35 градусов.

Накануне в Старополтавском районе разгулялась стихия. Ливень в компании с ураганным ветром и градом размером с крупные ягоды винограда устроил настоящий погром в населенных пунктах, оставив часть из них без света и связи. Из-за непогоды свои убытки подсчитывают и местные фермеры.

Фото Павла Мирошкина