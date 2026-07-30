Как изменятся пенсии у волгоградцев с 1 августа

С 1 августа 2026 года изменятся пенсии у некоторых категорий россиян, в том числе и волгоградцев. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», в частности, повысят пенсию работающим людям. На прибавку могут рассчитывать те, кто продолжает трудиться после выхода на пенсию, и за кого работодатели перечисляют страховые взносы. Перерасчет сделают автоматически.