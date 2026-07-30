Как изменятся пенсии у волгоградцев с 1 августа

С 1 августа 2026 года изменятся пенсии у некоторых категорий россиян, в том числе и волгоградцев. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», в частности, повысят пенсию работающим людям. На прибавку могут рассчитывать те, кто продолжает трудиться после выхода на пенсию, и за кого работодатели перечисляют страховые взносы. Перерасчет сделают автоматически.
Также ежемесячную надбавку к пенсии пересчитают летчикам и шахтерам. Надбавку индексируют четыре раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Ее размер индивидуален и зависит от продолжительности специального стажа, условий труда и суммы взносов за предыдущий квартал.
С 1 августа Соцфонд также скорректирует размер накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат. Накопительные пенсии вырастут на 17,3%, срочные пенсионные выплаты — на 19,32%. Корректировка коснется более 133 тысяч получателей накопительной пенсии и около 34 тысяч получателей срочных выплат.