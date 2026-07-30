Жительницу Волгоградской области, которая оставляла комментарии в публичной группе «Урюпинские девчата» ВКонтакте, оштрафовали за оскорбления другой участницы этого сообщества.

Как сообщили в Урюпинском городском суде, потерпевшая требовала от своей обидчицы компенсацию морального вреда в сумме 55 тысяч рублей и оплату судебных расходов в размере 4 тысяч, однако суд постановил взыскать с ответчицы в общей сложности 6 тысяч рублей.

Жительница Урюпинска, которая подала иск, пояснила, что в сентябре 2025 года в публичной группе ее неоднократно оскорбляла другая участница сообщества. За это ранее ее даже признали виновной по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ и оштрафовали на 5 тысяч рублей.

Женщина утверждала, что из-за оскорблений в своей адрес она испытала стресс, у нее возникли проблемы со здоровьем, а также ей пришлось объясняться перед семьей, пожилым отцом, детьми и давать пояснения в прокуратуре.

Ответчица в свою очередь поясняла, что конфликт спровоцировала не она и просила снизить сумму компенсации.