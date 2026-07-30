



Топ самых востребованных, а, значит, и высокооплачиваемых профессий на рынке труда в последние годы претерпевает серьезные изменения. Так, в первом полугодии 2026 года без малого 250 тысяч рублей работодатели были готовы платить грамотным сварщикам.

Второе место в рейтинге рабочих профессий, которые приносят хороший доход, занимают автослесари – им, сообщают аналитики «Авито.Работа», предлагали потрудиться в среднем за 178 174 рубля в месяц. А вот профессиональные автожестянщики могли получать 175 тысяч рублей в месяц.

Ничуть не меньше, судя по зарплатным предложениям, работодатели нуждаются в газосварщиках – их труд на рынке труда оценивают в 166 тысяч рублей. А вот автомаляры, способные сделать так, что хозяин машины скажет с гордостью «Не бита и не крашена», зарабатывают в среднем 158 тысяч рублей.

О том, что в скором времени именно рабочие профессии окажется в первых строчках самых востребованных говорила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в течение семи лет на пике популярности будут не айтишники или юристы, а сварщики и швеи. Волгоградские предприниматели в разговоре с корреспондентами ИА «Высота 102» подобные выводы разделили на все 100.

– Сегодня найти хорошую швею – действительно большая задача. Поэтому профессионалы могут зарабатывать очень хорошие деньги, – говорила предприниматель Ирина Килякова. – Те же, кто владеет базовыми навыками, могут рассчитывать на стандартную зарплату по Волгограду. Я надеюсь, что вскоре ситуация на рынке труда изменится в лучшую сторону, и нынешние выпускники будут рассматривать этот вариант не по остаточному принципу. Помните, как в фильме «Просто Мария» бедная-несчастная героиня села за швейную машинку и в итоге создала суперпопулярный бренд одежды? А в советском мультфильме Крот делал штанишки изо льна? По-моему, сейчас настало то время, когда подобные фильмы и мультфильмы должны вновь появиться на экранах и вернуть незаслуженно забытой профессии ее былую популярность.

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