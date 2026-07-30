



В летней отпускной суете, когда все мысли заняты сборами чемоданов, вполне можно забыть об оплате счетов за ЖКУ или вовремя не заплатить за электроэнергию, оставив это важное дело на потом. Чем может обернуться такая забывчивость? Когда энергетики имеют законное право отключить свет должнику? ИА «Высота 102» разбиралось, как избежать проблем в такой, казалось бы, непростой ситуации.

Если света нет

Ресурсоснабжающая организация на законных основаниях может отключить свет, если долг за электроэнергию превысил сумму двух месячных размеров платы, рассчитанных исходя из норматива потребления.

В данном случае должнику должны прислать предварительное уведомление.

Что делать?

Самое главное правило в любой сложной ситуации – не паниковать. Первым делом нужно узнать точную сумму долга и оплатить ее как можно скорее.

Если вы действительно заинтересованы решить проблему и не хотите накапливать долги, то в компании «Волгоградэнергосбыт» такому потребителю всегда пойдут навстречу. В ресурсоснабжающей организации подскажут вариант выхода из положения, увидев добропорядочные намерения должника.

Где все узнать?

Оперативно узнать о состоянии лицевого счета можно в личном кабинете на сайте ресурсоснабжающей организации или в мобильном приложении «Волгоградэнергосбыта».

В личном кабинете содержится вся история начислений и оплаты. Здесь можно передать показания счетчика без звонков и ожидания, а также быстро, буквально в пару кликов, оплатить долг или текущие начисления.

Как не пропустить новый счет?

Можно настроить функцию напоминания, чтобы не пропускать ежемесячную оплату и передачу показаний. Также можно оформить подписку на электронную квитанцию или подключить информационные рассылки в личном кабинете. Тогда оповещения при подключении к Интернету будут приходить вне зависимости от того, где находится абонент.

Важные новости и напоминания о передаче показаний и наступивших сроках оплаты за электроэнергию можно получать и через официальный канал ресурсоснабжающей организации в MAX или Телеграм.



